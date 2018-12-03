3 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 3 грудня
Що можна і не можна робити 3 грудня / unsplash.com

3 грудня 2018 вшановується пам'ять святого Прокла, який володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство. Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами.

Також 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп'ютерної графіки. 

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Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Олександр, Олена. 

Народні прикмети на 3 грудня:

– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати. 

– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – незабаром буде хуртовина.

Що можна робити 3 грудня

1. Сьогодні святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.

2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 3 грудня

1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Теги: LifeStyle Новини культури Подорожі Традиції
Джерело: 24 канал
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