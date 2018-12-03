3 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 грудня 2018 вшановується пам'ять святого Прокла, який володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство. Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами.
Також 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп'ютерної графіки.
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Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Олександр, Олена.
Народні прикмети на 3 грудня:
– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати.
– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – незабаром буде хуртовина.
Що можна робити 3 грудня
1. Сьогодні святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.
2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
Що не можна робити 3 грудня
1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.