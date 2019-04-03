3 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 квітня відзначається день Кирила Катаника – так 3 квітня називали у старовину. На Катаника було прийнято в останній раз кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими. Також цього дня відзначається Всесвітній день вечірки.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

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Народні прикмети на 3 квітня

– Гроза 3 квітня – рік буде врожайним.

– Цвіте мати-й-мачуха – незабаром стане тепло.

– Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.

– Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.

Що можна робити 3 квітня

1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 3 квітня

1. Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.

2. На Кирила Катаника, не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку. Це віщує велике нещастя.