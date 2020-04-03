3 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Серафим, Хома, Яків.

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Народні прикмети на 3 квітня

– Гроза – чекайте на урожайний рік.

– Цвіте мати-й-мачуха – незабаром прийде справжнє потепління.

– Комарі з'явилися 3 квітня – чекайте потепління.

– Сині хмари на небі – прикмета того, що буде тепло, але дощитиме.

– Синиця заспівала 3 квітня – до тепла.

Що можна робити 3 квітня

1.Сьогодні треба помиритися з людиною з якою ви дуже довго перебуваєте у сварці.

Що не можна робити 3 квітня

​1.На Кирила Катаника не можна дивитися в небо, щоб не побачити падаючу зірку, адже це віщуватиме нещастя.