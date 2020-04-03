3 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Серафим, Хома, Яків.
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Народні прикмети на 3 квітня
– Гроза – чекайте на урожайний рік.
– Цвіте мати-й-мачуха – незабаром прийде справжнє потепління.
– Комарі з'явилися 3 квітня – чекайте потепління.
– Сині хмари на небі – прикмета того, що буде тепло, але дощитиме.
– Синиця заспівала 3 квітня – до тепла.
Що можна робити 3 квітня
1.Сьогодні треба помиритися з людиною з якою ви дуже довго перебуваєте у сварці.
Що не можна робити 3 квітня
1.На Кирила Катаника не можна дивитися в небо, щоб не побачити падаючу зірку, адже це віщуватиме нещастя.
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