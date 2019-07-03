3 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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3 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 3 липня / agro-business.com.ua

3 липня в народному календарі відзначається день Мефодія. Цей день був святом мисливців, любителів перепелиного промислу.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Римма.

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Народні прикмети на 3 липня

– Якщо на Мефодія падає дощ, то він йтиме ще 40 днів. 

– Якщо павуки не плетуть павутину – чекайте затяжну негоду із сильними вітрами.

– Якщо павуки плетуть павутиння — тепла і сонячна погода буде ще декілька днів.

– Якщо мурахи ховаються в мурашник — чекайте сильного пориву вітру.

Що можна робити 3 липня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 3 липня

1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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