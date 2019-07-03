3 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 липня в народному календарі відзначається день Мефодія. Цей день був святом мисливців, любителів перепелиного промислу.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Римма.
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Народні прикмети на 3 липня
– Якщо на Мефодія падає дощ, то він йтиме ще 40 днів.
– Якщо павуки не плетуть павутину – чекайте затяжну негоду із сильними вітрами.
– Якщо павуки плетуть павутиння — тепла і сонячна погода буде ще декілька днів.
– Якщо мурахи ховаються в мурашник — чекайте сильного пориву вітру.
Що можна робити 3 липня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 3 липня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.
сьогодні
Джерело: LifeStyle 24
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