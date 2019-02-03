3 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

261 Читать новость на русском
3 лютого 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 3 лютого 2019
Що можна і не можна робити 3 лютого / unsplash.com

3 лютого 2019 року відзначають День преподобного Максима Грека. В народі його називали утішителем, адже він допомагав людям у бідах. Йому також молилися про заступництво за вдів і сиріт. Цього дня відзначають іменини представники чоловічої статі з іменем Максим.

Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Читайте також: Китайський Новий рік 2019: особливості святкування

Народні прикмети на 3 лютого

– Ясна погода чекайте затяжних морозів.

– Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.

Що можна робити 3 лютого

1. На Максима бажано помиритися з усіма, з ким ви були у сварці. 

2. Якщо вас турбує якась проблема, підіть до церкви та помоліться про допомогу в складній ситуації. 

3. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу і притулитися до неї, розповісти про все, що тривожить. Кажуть, що по дорозі назад правильне рішення обов'язково знайдеться.

4. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею. 

Що не можна робити 3 лютого

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
5121
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
501
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3371
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
552
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3276
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7682
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук