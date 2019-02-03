3 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 лютого 2019 року відзначають День преподобного Максима Грека. В народі його називали утішителем, адже він допомагав людям у бідах. Йому також молилися про заступництво за вдів і сиріт. Цього дня відзначають іменини представники чоловічої статі з іменем Максим.

Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

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Народні прикмети на 3 лютого

– Ясна погода чекайте затяжних морозів.

– Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.

Що можна робити 3 лютого

1. На Максима бажано помиритися з усіма, з ким ви були у сварці.

2. Якщо вас турбує якась проблема, підіть до церкви та помоліться про допомогу в складній ситуації.

3. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу і притулитися до неї, розповісти про все, що тривожить. Кажуть, що по дорозі назад правильне рішення обов'язково знайдеться.

4. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Що не можна робити 3 лютого

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.