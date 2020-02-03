3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 лютого відзначається день преподобного Максима Грека. Він допомагав людям у бідах та проблемах. Віряни моляться йому про заступництво за вдів і сиріт.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Євген, Ілля, Максим.

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Народні прикмети на 3 лютого

– На Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.

– Ясна погода цього дня – чекайте затяжних морозів.

Що можна робити 3 лютого

1. На Максима рекомендується помиритися з усіма, з ким ви були раніше у сварці.

2. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу, притулитися до неї і розповісти про все, що вас тривожить. По дорозі назад ви обов'язково знайдете правильне рішення.

3. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Що не можна робити 3 лютого

1. Забороняється пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не рекомендується лаятися та сваритися одне з одним.