3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 лютого відзначається день преподобного Максима Грека. Він допомагав людям у бідах та проблемах. Віряни моляться йому про заступництво за вдів і сиріт.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Євген, Ілля, Максим.
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Народні прикмети на 3 лютого
– На Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.
– Ясна погода цього дня – чекайте затяжних морозів.
Що можна робити 3 лютого
1. На Максима рекомендується помиритися з усіма, з ким ви були раніше у сварці.
2. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу, притулитися до неї і розповісти про все, що вас тривожить. По дорозі назад ви обов'язково знайдете правильне рішення.
3. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.
Що не можна робити 3 лютого
1. Забороняється пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не рекомендується лаятися та сваритися одне з одним.