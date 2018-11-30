3 поради косметолога, як змінити зовнішність без втручання хірургів

Зміна зовнішності за допомогою хірургічних послуг – це вважається нормальною практикою по всьому світу. Хоч це і не зовсім дешева можливість, однак до неї часто вдаються як чоловіки, так і жінки. Косметолог Тетяна Коломоєць розповіла декілька секретів, як відкорегувати свої зовнішні риси без скальпеля та великих затрат.

Про це повідомляють у виданні Новое Время.

Дерматолог зазначає, що пластична операція є найрадикальнішим методом зміни зовнішності, навіть коли людина потребує змінити мінімальні естетичні недоліки. До цієї послуги вдається багато зірок музичної, модної та кіноіндустрії. Хоча існує багато можливостей, як приховати та попередити виникнення тих зон, які людина бажає найбільше у собі змінити.

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Вчасний догляд

Варто пам’ятати, що сьогодні багато маніпуляцій із зовнішністю проводять без будь-якого хірургічного втручання, тому найперше, що варто робити без звернення до "пластики" – це завчасний догляд за своєю шкірою.

Механізми старіння шкіри запускаються вже років з 25 (у когось раніше, у когось пізніше), тому вже в цьому віці потрібно замислюватися про те, що очікує вашу шкіру в майбутньому. Дуже важливо вести здоровий спосіб життя, мінімізувати вплив негативних факторів на шкіру,

– коментує Тетяна Коломоєць.

Вона додає, що в ідеалі варто знайти свого фахівця та регулярно проводити пілінги, масажі, маски та будь-які інші доглядові процедури.



Догляд за шкірою / Pexels

Біостимуляція

Косметолог звертає також увагу на проходження курсу біостимуляції. За її словами, це така ін'єкційна методика, при якій пацієнтам вводять в шкіру препарати, що запускають власні процеси відновлення клітин шкіри.

Регулярне застосування цих препаратів стимулює власні ресурси шкіри і допомагає надовго зберегти її молодість і здоров'я. Для пацієнтів старшого віку відмінні результати дають препарати на основі полінуклеотидів. Вони відновлюють пошкодження в структурі ДНК і РНК клітин шкіри, за рахунок чого ми отримуємо відновлення, регенерацію пошкоджених тканин, яскравий ліфтинговий ефект, вирівнювання тону і рельєфу, зниження рівня пігментації і запалення,

– додає лікар-дерматолог.

Коригувальні процедури

Така порада буде більше корисною для людей віком від 40 років. Адже саме тоді вікові зміни викликають зморшки, в'ялість, атонію або ж втрату контурів обличчя. В такому випадку Коломоєць радить вдаватись до коригувальних процедур: біореструктуризації, ботулінотерапії, тредліфтингу і контурної корекції.

Препарати для біореструктуризації справляють значну омолоджувальну дію за рахунок вироблення колагену I типу. Після цієї процедури перетворення буде дуже ефектним – потужний ліфтинг, зменшення кількості зморшок, значне поліпшення якості шкіри. Може застосовуватися в корекції вікових недоліків і обличчя, і тіла,

– рекомендує жінка.



Догляд за шкірою / Pexels