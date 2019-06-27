3 рецепти смузі, які охолоджують та сприяють схудненню

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Смузі
Смузі / Фото з відкритих джерел

Смузі – це ідеальний варіант для тих, хто хоче схуднути. Він не лише смачний та корисний, а й охолоджує організм у теплу весняну пору.

У виданні Cosmopolitan підготували три рецепти смачних "зелених" смузі, які можна приготувати за 5 хвилин.

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Смузі для схуднення "Свіжість"

Для приготування цього смузі вам знадобляться такі інгредієнти:

• петрушка – 20 грам;

• огірок – 1 штука;

• кріп – 20 грам;

• вода – 200 мл.

Подрібніть огірок і зелень та додайте їх в воду. Далі, змішай все за допомогою блендера. Цікаво, що подібне поєднання продуктів допоможе твоєму організму позбавитися від зайвої води, а значить, крім зменшення ваги, ви помітите ефективну боротьбу з целюлітом.

Смузі для схуднення "Енергія"

Щоб приготувати смузі, вам будуть необхідні:

• авокадо – половина;

• шпинат – 20 грам;

• насіння льону – чайна ложка;

• вода – 100 мл.

Цей смузі стане ідеальним сніданком, який подарує вам заряд енергії до самого обіду. Змішайте всі інгредієнти і подрібніть в блендері. Також, в такий варіант смузі можна сміливо додавати трохи лимона.

Смузі для схуднення "Простіше простого"

Для приготування такого варіанту смузі вам знадобляться такі інгредієнти:

• молода капуста – 50 грам;

• петрушка – 20 грам;

• огірок – 1 штука;

• вода – 150 мл.

Молода капуста в поєднанні з огірком сприяє очищенню організму, тому пийте цей смузі, коли вам хочеться схуднути. Його також можна використовувати не тільки як сніданок, але і як легку вечерю.

Зверніть увагу, щоб смузі дійсно допомогли вам схуднути, пийте їх на сніданок або вечерю протягом 10 днів. Також в ці дні дотримуйтеся принципів правильного харчування. Тоді втрата ваги складе близько 3 кілограмів за тиждень.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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