3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 серпня в народному календарі вшановується пам'ять святого Онуфрія Печерського, який жив у XII столітті та був відомий як монах Києво-Печерської Лаври.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір. Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку Народні прикмети на 3 серпня – Сьогодні гроза – осінь буде довгою. – Голосно кричать сороки 3 серпня – буде дуже тепла погода взимку. – Великі купи на мурашниках – чекайте холодної зими. – Сильні роси 3 серпня – буде поганий врожай льону. Що можна робити 3 серпня 1. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня. Що не можна робити 3 серпня 1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.