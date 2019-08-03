3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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3 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 3 серпня / melodia.space

3 серпня в народному календарі вшановується пам'ять святого Онуфрія Печерського, який жив у XII столітті та був відомий як монах Києво-Печерської Лаври.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір.

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Народні прикмети на 3 серпня

– Сьогодні гроза – осінь буде довгою.

– Голосно кричать сороки 3 серпня – буде дуже тепла погода взимку.

– Великі купи на мурашниках – чекайте холодної зими.

– Сильні роси 3 серпня – буде поганий врожай льону.

Що можна робити 3 серпня

1. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Що не можна робити 3 серпня

1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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