3 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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3 січня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 3 січня 2019
Що можна і не можна робити 3 січня / 24 канал

3 січня 2019 року відзначають Петра, Прокопа та Уляни. За народними прикметами 3 січня показує погоду на вересень. Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені.

У ніч з 2 на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось –  до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.

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Іменини сьогодні святкують: Михайло, Микита, Петро, Прокіп, Уляна. 

Народні прикмети на 3 січня:

– Якщо павуки ховаються – буде відлига.

– Павуки плетуть павутину – незабаром настане холод.

що можна робити 3 січня
Народні прикмети на 3 січня

Що можна робити 3 січня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.

3. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.

4. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

5. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.

Що не можна робити 3 січня

1. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

2. Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.

3. Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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