3 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 січня відзначають Петра, Юліанії та Уляни. За народними віруваннями, 3 січня показує погоду на вересень. Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені.

У ніч з 2 на 3 січня вам можуть снитися віщі сни, тому звертайте на них особливу увагу. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось – до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.

Іменини сьогодні святкують: Петро, Уляна, Юлія.

Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Народні прикмети на 3 січня

– Павуки плетуть павутину – до холодів.

– Павуки в оселі ховаються – чекайте на відлигу.



Прикмети і традиції 3 січня

Що можна робити 3 січня

1. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

3. Щоб самостійно захиститися від негативу – на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.

4. Приділіть свій вільний час медитаціям та духовним практикам.

3. Викиньте усі старі речі, які у вас накопичилися. Таким чином, ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.

Що не можна робити 3 січня

1. Цього дня не можна нікуди підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.

2. У цей день заборонено давати будь-які обіцянки, підіймати речі із землі речі, адже це призведе до втрат.

3. За переказами, сьогодні не можна нікому бажати здоров'я і щастя, адже все відбудеться навпаки.