3 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 травня 2019 року відзначається День Федора. Люди цього дня повинні провідати своїх родичів на цвинтарях, яких немає в живих. Цей день є виключно для поминання померлих. Також сьогодні відзначається щорічний День Сонця.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Федір.

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Народні прикмети на 3 травня

– Багато шишок на ялинах – прикмета до того, що хліб добре вродить. Урожай жита прийнято було визначати за сосні.

Що можна робити 3 травня

1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 3 травня

1. Цього дня не можна планувати, влаштовувати хрестин та гучних святкувань.

2. У цей день не можна сваритися.