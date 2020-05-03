3 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 травня в народному календарі згадують преподобного Феодора Трихіна. Люди цього дня повинні провідати своїх родичів на цвинтарях, яких немає в живих. Цей день є виключно для поминання померлих
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Федір.
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Народні прикмети на 3 травня
– Що перше виросте – трава або жито – те й принесе багатий урожай
– Багато шишок на ялинках – прикмета до того, що хліб добре вродить.
Що можна робити 3 травня
- Сьогодні треба спалити старі речі та очистити будинок від непотребу.
- У цей день рекомендовано проявляти щедрість і нічого не жаліти.
Що не можна робити 3 травня
- Цього дня не можна влаштовувати ніяких важливих справ.
- Ловити рибу цього дня не можна.
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