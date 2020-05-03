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3 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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3 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 3 травня / unsplash.co

3 травня в народному календарі згадують преподобного Феодора Трихіна. Люди цього дня повинні провідати своїх родичів на цвинтарях, яких немає в живих. Цей день є виключно для поминання померлих

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Федір. 

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Народні прикмети на 3 травня

 – Що перше виросте – трава або жито – те й принесе багатий урожай

 – Багато шишок на ялинках – прикмета до того, що хліб добре вродить.

Що можна робити 3 травня

  1. Сьогодні треба спалити старі речі та очистити будинок від непотребу. 
  2. У цей день рекомендовано проявляти щедрість і нічого не жаліти. 

Що не можна робити 3 травня 

  1. Цього дня не можна влаштовувати ніяких важливих справ. 
  2. Ловити рибу цього дня не можна. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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