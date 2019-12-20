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3 українські зірки, які полюбляють оголюватись перед камерою: фото 18+

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Українські зірки, які полюбляють роздягатись / jetsetter.ua

Інстаграм-сторінки вже давно стали своєрідним портфоліо зірок, в якому з'являються не тільки кадри з приватного життя, але й результати еротичних фотосесій. Тож хто з українських зірок часто ділиться провокативними знімками – дізнавайтесь у підбірці LifeStyle 24

На відпочинку чи для модних журналів – представниці вітчизняного шоу-бізнесу з легкістю скидають із себе одяг та хизуються перед камерами спокусливими формами. Настя Каменських (NK), Оля Полякова, Анастасія Кумейко (DJ Nana), Леся Нікітюк, Слава Камінська, Тіна Кароль, Олександра Заріцька, Даша Астаф'єва – це далеко не весь список знаменитих красунь, які діляться з прихильниками еротичними знімками. Журналісти LifeStyle 24 підібрали три зірки, які завжди розбурхують мережу спекотними фото. 

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Настя Каменських

Мабуть, лідерство у цьому своєрідному рейтингу може з легкістю отримати співачка Настя Каменських. Після того, як артистка позбулась зайвої ваги, вона не припиняє шокувати прихильників результатами еротичних зйомок. Зірка часто ділиться провокативними селфі, або ж просить робити відповідні кадри свого чоловіка Потапа. Ймовірно, репер зовсім не проти такої відвертості, відтак її блог рясніє сексуальними світлинами. 

Даша Астаф'єва

Своєрідну конкуренцію Насті Каменських з легкістю може скласти секс-символ українського шоу-бізнесу та королева епатажу Даша Астаф'єва. На її рахунку – сотні стильних фотосесій, які межують з еротикою. Сама Астаф'єва зізнається: погоджується на зйомку тільки в тому разі, якщо в ній є чітка концепція. Однак будь-яке фото запальної Даші миттєво стає сексуальним. 

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Оля Полякова 

"Королева ночі" і супербілявка також полюбляє хизуватись своїми стрункими формами. Здебільшого Оля Полякова демонструє розкішне тіло на сімейних відпочинках. Однак і під час концертів артистка не відмовляється від епатажу, обираючи мінісукні, боді або ж спекотні латексні вбрання. 

Не відмовляється артистка і від оголення. На одному зі своїх відпочинків Оля Полякова постала перед прихильниками повністю голою, чим розбурхала мережу. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Оля Полякова Дарія Астаф'єва Настя Каменських
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