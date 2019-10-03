3 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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3 жовтня 2019 – яке свято Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 3 жовтня / unsplash.com

3 жовтня в народному календарі відзначають день Євстафія Римського – мученика, який був воєначальником при імператорі Тіте та імператорі Траяні.

Іменини сьогодні святкують: Олег, Михайло, Теодор, Тереза.

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Народні прикмети на 3 жовтня

– Північний вітер 3 жовтня – невдовзі прийде холод.

– Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.

– Павутина 3 жовтня літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

– Багато шишок на нижніх гілках ялин – чекайте ранніх морозів.

– Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.

Що можна робити 3 жовтня

1. Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.

Що не можна робити 3 жовтня

1. Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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