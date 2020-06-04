Що можна і не можна робити 4 червня / LifeStyle 24

4 червня відзначають день Василіска, чи як в народі кажуть – солов'їний або волошковий день. Цього дня згадується мученик Василіск, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.