4 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 червня відзначають день Василіска, чи як в народі кажуть – солов'їний або волошковий день. Цього дня згадується мученик Василіск, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.
Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Софія, Федір.
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Народні прикмети на 4 червня
– Якщо сьогодні з'явиться велика кількість ґедзів і павуків – значить, вдасться зібрати хороший урожай огірків.
– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.
– Часті тумани – чекайте грибного літа.
– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.
Що можна робити 4 червня
- Якщо сьогодні провести день з людиною, яку любиш, то увесь рік будете щасливими, а незаміжні дівчата вже до наступного року можуть вийти заміж.
Що не можна робити 4 червня
- Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили".