Що можна і не можна робити 4 липня / Фото з відкритих джерел

4 липня у православній церкві вшановується святий Юліан Тарсійський, який постраждав за віру під час гонінь організованих імператором Максиміліаном в Антіохії. Мощі Юліана мають чудодійну силу.