4 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 липня у православній церкві вшановується святий Юліан Тарсійський, який постраждав за віру під час гонінь організованих імператором Максиміліаном в Антіохії. Мощі Юліана мають чудодійну силу.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Анастасія, Георгій, Іван.
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Народні прикмети на 4 липня
– Липа у дворі засохла – чекайте біди.
– Якщо 4 липня після дощу душно – до вечора знову буде дощ
Що можна робити 4 липня
- Квіти липи, зібрані цього дня, будуть володіти цілющою силою. За давніми віруваннями липа може вберегти людину від пристріту.
Що не можна робити 4 липня
- В першій половині дня не можна працювати. Всі справи варто перенести на другу половину дня.
- Сьогодні не можна купувати мотузки, адже це може призвести до біди.
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