Українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою рок-гурту The Hardkiss, змушена була скасувати сімейну поїздку в Карпати. Мандрівка, ймовірно, планувалась на майбутні 3 дні вихідних, але неймовірні повені та зсуви ґрунту у Карпатах перекреслили довгоочікувану подорож.

Співачка зі свої чоловіком та колегою по гурту The Hardkiss – Валерієм Бебком, часто подорожують Україною та світом. Як і всі інші зірки, свої поїздки зараз вони можуть планувати лише в межах країни через закриті кордони внаслідок коронавірусу. Тому Карпати, Одеса та інші куточки українських земель стали чудовою альтернативою для багатьох, повідомляє 24 канал.

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Тому Юлія та Валерій із 4-річним сином Данилом повинні були їхати на курорт в Карпати. Вони часто відпочивають в Буковелі, тому саме там, можливо, мала насолодитись гірськими краєвидами сім'я. Але саме в цьому регіоні бушує справжня стихія – від переповнених дощами річок всі дороги та мости в околицях просто знищує. Однією з причин очевидці екологічної катастрофи називають вирубку лісів, які мали б утримати стихію та зменшити нищівний річковий потік.

Таку ситуацію Саніна вирішила обговорити з сином та опублікувала діалог розмови на своїй сторінці в інстаграмі під спільним фото.

"Наш вечірня розмова:

– Малюк, наша поїздка в Карпати скасовується, ми залишаємося вдома.

– Чому?!

– Розумієш, дорослі вирубали ліс в горах і він тепер не стримує потоки води. Річки наповнилися, вода вийшла з берегів. Біда.

– Коли ж ці дорослі вгамуються..."

Коментатори відзначили кмітливість хлопчика та підтримали співачку, що вона відреагувала на ситуацію в Карпатах.