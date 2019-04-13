Гра престолів: 40 маловідомих фактів про серіал

Серіал "Гра престолів" прикував до екранів мільйони глядачів та змусив тремтіти своїх шанувальників в очікуванні фіналу саги. Прем'єру 8 сезону запланували на 14 квітня.

Пропонуємо дізнатися цікаві деталі та подробиці про сам серіал та його акторів.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу

1. Новонародженим дівчаткам дали ім'я Кхалісі більше ніж у 150-ти сім'ях.

2. Також дуже популярним іменем стало Ар'я. Наприклад, у США таке ім'я отримали 754 дівчинки.

3. Актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла Брієну Тарт, не знає точну дату свого народження.

4. Актриса Софі Тернер (Санса Старк) так полюбила лютововка, якого у серіалі звали Леді, що забрала його собі. В реальному життя собаку назвали Зунні.

Читайте також: "Гра Престолів": хто посяде Залізний трон в 7 сезоні

5. Ар'ю Старк зіграла 14-річна Мейсі Вільямс (зараз їй 20 років). Саме ця роль стала для неї дебютною.

6. Дружину Роба Старка – Таліс – зіграла онука легендарного Чарлі Чапліна.

7. Гаррі Лойд, який зіграв Візеріса Таргарієна, є правнуком одного із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи – Чарльза Діккенса.

8. Серце коня, яке їла Дейнеріс Таргарієн на весіллі із Дрого, несправжнє. Його виготовили із жувального мармеладу та желе.

9. Пітер Дінклейдж, який майстерно зіграв Тіріона Ланістера – вегетаріанець. А тому все м'ясо, яке споживав Тіріон – теж фікція.

Читайте також: Яким би став серіал "Гра престолів", якби його зняли в Росії

10. Актор Альфі Аллен, який перевтілився у Теона Грейджоя, – рідний брат популярної англійської співачки Лілі Аллен.

11. Томас Броді Сангстер зіграв у серіалі роль 13-річного супутника Брана Старка – Жойена Ріда, хоча насправді актору вже 27 роки.

12. Саме Томас Сангстер озвучив Ферба у популярному мультсеріалі "Фінес і Ферб".

13. А ще Томас Сангстер зіграв маленького хлопчика у фільмі "Реальна любов".

14. Дотракійську мову спеціально створили філологи для серіалу. Ця мова налічує понад 3 000 слів.

Читайте також: Гра престолів: як виглядали зірки культового серіалу в дитинстві

15. Для основи дотракійської мови взяли турецьку, естонську, інуктітут (зустрічається на крайній півночі Канади), а також мову суахілі.

16. А ось так виглядає Ходор без бороди.

17. Актриси, які зіграли сестер Сансу та Ар'ю Старків, в реальному житті хороші подруги.

18. Стівен Діллейн, якій зіграв Станніса Баратеона, батько актора Крістіана Коулсона – саме він зіграв Тома Редла у серії фільмів про славнозвісного хлопчика, який вижив, – "Гарі Поттер".

19. Пітер Дінклейдж був одним єдиним кандидатом на роль Тіріона Ланістера. Його кандидатуру особисто затвердив сам автор циклу "Пісня льоду й полум'я" – американський письменник Джордж Мартін.

20. Лена Хіді, котра зіграла Серсею Ланістер (сестру Тіріона Ланістера), дружила їз своїм "братом" Пітером Дінклейджом ще до початку зйомок.

21. Джек Глісон, який майстерно перевтілився у ненависного короля Джоффрі, зіграв маленького хлопчика у фільмі "Бетмен. Початок".

22. Емілія Кларк, котра зіграла матір драконів Дейєнеріс Таргарієн, насправді не блондинка. У серіалі вона носить перуку.

23. А от Софі Тернер (Санса Старк) до початку зйомок була блондинкою. Колір волосся вона змінила спеціально для серіалу.

24. Джордж Мартін вже знає, як закінчиться сага. Кінцівку він розповів продюсерам серіалу, але таємно. Письменник таким чином перестрахувався на той випадок, якщо він не встигне дописати книгу.

25. Майже всі актори серіалу не читали книгу Мартіна. Вони бояться, що будуть зарано знати про долю своїх персонажів.

26. Пітер Вон, який зіграв сліпого мейстра Еймона, в реальному життя теж не бачить.

27. Після першого епізоду Джордж Мартін написав листа Джеку Глісону, який зіграв Джоффрі Баратеона. "Вітаю, вас дійсно всі ненавидять", – йшлося у листі.

28. Вважається, що термін "секспозиція" створили автори серіалу. Цей термін означає, що в момент, коли відбуваються важливі події, то на екрані – герої займаються коханням.

29. Ось так виглядає Сандор Кліган (за прізвиськом "Пес") без жахливого шраму.

30. Андріанів вал – прообраз Стіни – Мартін побачив в Шотландії.

31. Одна із відрубаних голів у першому сезону – манекен голови президента США Джорджа Буша. Автори серіалу вже вибачилася за це непорозуміння.

32. Лютововки з першого сезону – це собаки породи північний інуїт.

33. А в четвертому сезоні лютововків вже грали справжні вовки, яких трохи збільшили у розмірах за допомогою комп'ютреної графіки.

34. Актор Джуліан Гловер (мейстер Піцель) знімався в "Зоряних війнах" та "Пригодах Індіани Джонса".

35. Актриса Мішель Фейрі (Кейтлін Старк) зіграла маму Герміони Грейнджер в останньому фільмі "Гарі Потер та Дари смерті".

36. Микола Костер-Вальдау (Джеймі Ланістер) дебютував у фільмі "Чорний яструб".

37. Голосом Емілії Кларк говорить подружка доктора Зойдберга в мультсеріалі "Футурама".

38. Пілотну серію серіалу ніколи не покажуть. Там грають навіть зовсім інакші актори.

39. Ось так виглядала бабуся Маргаріт Тірелл в 60-х роках минулого століття. Вона дуже схожа на свої "внучку" в серіалі.

40. Актори, які зіграли Ходора і Ар'ю, в реальному життя захоплюються діджеїнгом.

Гра престолів 8 сезон перший офіційний тизер: дивитись відео онлайн

Пропонуємо переглянути 8 цікавих відмінностей між серіалом та 5 виданими книгами. Але якщо ви не читали книги і не дивилися "Гру престолів", то краще вбережіть себе від "спойлерів".

Також для найзятятіших фанатів серіалу ми підготували для вас тест, який би визначив близького вам по духу персонажа із серіалу. Пройдіть тест і перевірте, хто ви з "Гри престолів".

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.