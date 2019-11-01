40-річна Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою у купальнику в Мексиці: фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна вже повернулася з мексиканського відпочинку в Україну. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість приголомшила шанувальників знімком у бікіні на пляжі міста Плайя дель Кармен.
Маша Єфросиніна, яка відпочивала десять днів у Мексиці з чоловіком Тимуром і дочкою Наною, вразила фанів світлиною у чорному купальнику.
Читайте також: Як дві краплі: Маша Єфросиніна замилувала мережу знімком з дочкою
Відомо, що 40-річна артистка веде здоровий спосіб життя і ретельно стежить за своїм харчуванням, відтак вона може похизуватися ідеальною спортивною фігурою.
Однак зірка з гумором не приховує того, що у Мексиці вона набрала два сантиметри у талії. Маша додала, що з апетитом їла мексиканські начоси і навіть одного разу спробувала текілу.
Крім того, Єфросиніна згадала, як з нею некоректним способом пробував познайомитися латиноамериканський дідусь на пляжі.
"Підкати – 1 шт. : мексиканський дідусь на пляжі крикнув на мою адресу щось типу "ух, і ж*па!". Удала, що не розумію іспанську", – згадала українська телеведуча.
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina
Вибір редакції
-
Колони і багато золота: як виглядає будинок співачки Камалії і її чоловіка-мільярдерасьогодні , 19:35
-
Із різницею у 51 рік: Григорій Чапкіс заявив, що живе зі значно молодшою жінкоюсьогодні , 15:20
-
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалереясьогодні , 11:39