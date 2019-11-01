40-річна Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою у купальнику в Мексиці: фото

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вже повернулася з мексиканського відпочинку в Україну. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість приголомшила шанувальників знімком у бікіні на пляжі міста Плайя дель Кармен.

Маша Єфросиніна, яка відпочивала десять днів у Мексиці з чоловіком Тимуром і дочкою Наною, вразила фанів світлиною у чорному купальнику. 

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Відомо, що 40-річна артистка веде здоровий спосіб життя і ретельно стежить за своїм харчуванням, відтак вона може похизуватися ідеальною спортивною фігурою.

Однак зірка з гумором не приховує того, що у Мексиці вона набрала два сантиметри у талії. Маша додала, що з апетитом їла мексиканські начоси і навіть одного разу спробувала текілу. 

Крім того, Єфросиніна згадала, як з нею некоректним способом пробував познайомитися латиноамериканський дідусь на пляжі.

"Підкати – 1 шт. : мексиканський дідусь на пляжі крикнув на мою адресу щось типу "ух, і ж*па!". Удала, що не розумію іспанську", – згадала українська телеведуча.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна
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