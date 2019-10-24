41-річна Летиція Каста засвітила пишний бюст у зйомці для Madame Figaro: фото
Відома французька 41-річна модель та актриса Летиція Каста вдруге за 2019 рік знялася у звабливій фотосесії для нового номера журналу Madame Figaro
Автором фотосесії виступив Седрік Біхрам. У студії Летиція Каста знялася в простих лаконічних образах, підкресливши свою сексуальність.
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Летиція Каста / Madame Figaro
В інтерв'ю виданню Madame Figaro модель розповіла про ставлення до свого віку, про жіночу красу і силу, а також згадала, як навчає своїх дітей бути щирими і говорити правду.
Летиція Каста / Madame Figaro
За словами Летиції, вона не боїться озвучувати свій вік і не розуміє, чому багато хто зациклюється на цьому. Зірка згадала про те, що чоловіків зазвичай не оцінюють за цифрою в паспорті, на відміну від жінок.
Ми живемо в епоху жахливого пуританства. Нас постійно судять, як під час судового процесу. Нас ніби підганяють під існуючі шаблони. Але в житті існує стільки нюансів... Не можна розглядати жінок виключно в якості жертв. Звичайно, є жінки, які стикалися з насильством, і про це не можна мовчати!
– заявила Каста.
Летиція Каста / Madame Figaro
Летиція Каста / Madame Figaro
Летиція Каста / Madame Figaro
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