41-річний актор Джошуа Джексон вперше став батьком
Голлівудський актор Джошуа Джексон у 41 рік вперше став батьком. Його дружина, знаменита модель Джоді Тернер-Сміт, народила дівчинку.
Як повідомляє видання People, інформацію про пологи підтвердив представник подружжя. Як для Джошуа Джексона, так і для Джоді Тернер-Сміт це перша дитина, тому у ЗМІ припускають, що обличчя новонародженої дівчинки прихильники пари побачать не скоро.
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Про вагітність моделі стало відомо після спільного виходу пари на червону доріжку. У листопаді 2019 року Джоді Тернер-Сміт супроводжувала коханого на прем'єрі фільму "Квін і Слім". Саме тоді журналісти помітили округлий живіт обраниці Джошуа Джексона. Згодом пара підтвердила всі чутки.
Та це не всі головні новини, які трапились у житті голлівудського актора. Перед Новим роком Джошуа оголосив, що одружився з Джоді Тернер-Сміт.
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