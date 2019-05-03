43-річна Шарліз Терон приміряла відверті образи для обкладинки глянцю

Голлівудська актриса, яка відома своєю роллю у фільмі "Монстр", знялася для популярного глянцю Marie Claire. 43-річна Шарліз Терон постала в образі звабливої спокусниці, продемонструвавши фігуру у відвертих вбраннях.

За останні кілька місяців ім'я Шарліз Терон не зникає із заголовків західної преси. У Голлівуді ходили чутки про її роман з розлученим Бредом Піттом. Однак сама актриса цю інформацію заперечила і продовжила займатися своє кар'єрою. Так, результат своєї нової роботи Шарліз Терон опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перед камерою фотографа акторка постала у кількох образах, кожен з яких підкреслював її жіночність і сексуальність. На першому фото, яке прикрасило обкладинку, Шарліз позувала в бордовому бюстгальтері, поверх якого накинула в'язану накидку. Родзинкою у її образі стали аксесуари – сережки та тонкий ланцюжок на шиї.

На наступному фото знаменитість постала у чорному «луці», який складався з майки білизняного стилю та вільних штанів. І завершальним кадром у цій розкішній серії стало фото, на якому Шарліз Терон позувала у чорній сукні з високим розрізом та глибоким V-подібним декольте.



Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica



Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica



Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica