44-річна Наталія Могилевська похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

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Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська, яка 2 серпня відзначила своє 44-річчя, показала яскраве фото з відпочинку у Кемері, Туреччина.

Наталія Могилевська зазначила, що їй досі приємно отримувати привітання з днем народження. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравим знімком на газоні поміж струменів води.

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На фото співачка позує в закритому чорному купальнику так, ніби танцює. Зірка у публікації позначила турецький готель, де вона зупинилася та святкує 44-річчя.

"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас! Стільки краси і прекрасних моментів зібралося за цей тиждень, що хочеться показати і вам. Буду ділитися матеріалами", – написала Наталія.

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Раніше Наталія Могилевська відверто зізнавалася, що обожнює танцювати. Співачка поділилася із шанувальниками враженням від першого заняття класичним балетом.

Кожен раз, кружляючи над паркетом, я відчуваю в собі величезну силу. Вперше вирішила зайнятися класичним балетом. Це дуже цікаво і я відкриваю для себе новий світ. Як тягнути носок, робити рівну спинку – дуже кумедно. Кажуть, без цієї класичної основи не може бути іншої хореографії. Вирішила перевірити, що це дає насправді. Такі заняття принесуть користь кожному з нас!
– наголосила артистка.

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наталія Могилевська
Джерело: LifeStyle 24
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