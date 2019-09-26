45 кілограмів за 6 місяців: Джессіка Сімпсон вразила результатами схуднення

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон упродовж 6 місяців наполегливо займалась спортом та приголомшила мережу результатами схуднення. За словами артистки, їй вдалось позбутись 45 кілограмів.

Як відомо, у березні 2019 року у співачки Джессіки Сімпсон та гравця в американський футбол Еріка Джонсона народилась третя дитина. Дівчинку подружжя назвало Берді Мей. Артистка не приховувала, що третя вагітність далась їй дуже складно, а на останніх тижнях через чималу вагу їй було складно ходити.

Цікаво: Лілія Подкопаєва втретє стала мамою: чарівне фото малюка

Однак одразу ж після пологів Джессіка Сімпсон активно взялась за свою фігуру та почала посилено тренуватись у спортзалі. Своїми досягненнями співачка ділилась у мережі, демонструючи сімейні фото з дітьми. Днями ж Джессіка зуміла приголомшити прихильників, показавши струнку фігуру у сукні. Артистка заявила, що їй вдалось позбутись близько 45 кілограмів після пологів.

6 місяців. Мінус 100 фунтів (близько 45 кілограмів, – LifeStyle 24)... З гордістю можу сказати, що знову відчуваю себе собою. Навіть коли віра у власні можливості покидала мене, я прагнула працювати старанніше,

– зізналась Джессіка Сімпсон.

Раніше інсайдери з близького оточення розповідали журналістам People, що співачка дуже комплексувала через зайву вагу, тому й розпочала виснажливі тренування. Окрім занять спортом, вона звернула увагу на своє харчування. А от сама Джессіка Сімпсон заявляла, що не прагне виглядати ідеально, а хоче почуватись здоровою. Саме тому вона ввела у свій раціон багато овочів та почала більше приділяти часу пішохідним прогулянкам з дітьми.