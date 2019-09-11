45-річна акторка Холлі Мері Комбс показала перші фото з весілля

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Холлі Мері Комбс вийшла заміж: перші фото
Холлі Мері Комбс вийшла заміж: перші фото / Instagram / @thehmc

Голлівудська акторка Холлі Мері Комбс, найбільш відома за роллю Пайпер у серіалі "Всі жінки – відьми", вийшла заміж за ресторатора Майка Раяна. У мережі зірка показала перші фото з чарівної церемонії.

За даними західних ЗМІ, весілля Холлі Мері Комбс та Майка Раяна відбулось у неділю, 8 вересня. Пара організувала церемонію у заповіднику в штаті Каліфорнія. Наразі закохані поділились першими кадрами, зробленими на їхньому розкішному весіллі. 

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Згідно з кадрами, опублікованими в інстаграм, 45-річна Холлі Марі Комбс пішла до вівтаря у сукні персикового відтінку. Хоч акторка вже втретє йде до вівтаря, вона все ж не відмовилась від традиційної фати та тіари. Під час фотосесії зіркова наречена додала сучасності своєму образу, примірявши з дружками джинсові куртки. 

Водночас наречений, як і його друзі, постав у чорному класичному костюмі. А от подруги Холлі Марі Комбс прийшли на церемонію у чорних сукнях різного крою та фасону. Ймовірно, це було одне з прохань нареченої. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHARISMA CARPENTER️ (@karazma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

Відомо, що на церемонію завітали тільки найближчі друзі і родичі пари. Однак зірка не забула і про своїх колег по серіалу "Всі жінки – відьми". На святі були присутні актори Брайан Краузе і Дрю Фуллер, які зіграли її чоловіка та сина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

Що відомо про особисте життя Холлі Мері Комбс?Акторка Холлі Мері Комбс має досить насичене особисте життя. Вперше вона вийшла заміж у 1993 році. Обранцем її став актор і модель Брайан Тревіс Сміт. Однак за 4 роки подружнього життя пара вирішила розлучитись. 

Другим чоловіком Холлі Мері був працівник на знімальному майданчику "Всі жінки – відьми" Девід Донохо. Пара вже мала стосунки, тому під час зустрічі їхні почуття відновились, а в 2004-му вагітна акторка обмінялась із коханим обітницями. За 7 років шлюбу у них народилось троє дітей. У листопаді 2011-го Холлі Мері Комбс вкотре стала холостячкою. 

Із ресторатором Майком Раяном вона зустрічалась упродовж трьох років. Холлі Мері отримала пропозицію вийти заміж ще у 2017-му, однак довго не наважувалась втретє піти до вівтаря. Однак 8 вересня 2019 року пара таки обмінялась клятвами, а прихильники акторки піджартовують, що тільки вагітність могла змусити її одягнути весільну сукню. Поки сама Холлі Мері Комбс не коментує цих припущень. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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