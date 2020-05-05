45-річна актриса Хлоя Севіньї вперше стала мамою

Зірка популярних американських стрічок Хлоя Севіньї 2 травня народила первістка. Наразі невідомо стать дитини чи її ім'я. Батьком дитини став арт-директор галереї Karma Art в Нью-Йорку Сініша Макович.

Радісною звісткою про народження первістка журналісти поділились у виданні The Daily Mail. У виданні також з'явились знімки, на яких зіркова матуся з дитиною та бойфрендом повертаються із лікарні у Нью-Йорку додому.

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"Хлоя народила дитину в суботу, і всі щасливі і здорові", – повідомив інсайдер видання.



Хлоя Севіньї з малюком та Сінішем Маковичем повертаються з клініки додому / The Daily Mail

Варто зазначити, що про вагітність Хлої Севіньї стало відомо на початку січня, коли журналісти помітили її з округлим животом на прогулянці. Вже наприкінці січня сама Хлої підтвердила свій стан на сторінці в інстаграмі.

А підтвердила зірка свій цікавий стан тільки наприкінці січня, опублікував фото з животиком у своєму фотоблогу. До вагітності актриса зіграла у чималій кількості кінострічок, найпопулярніші із них: "Афера Стівена Гласса", "Кохання та дружба", "Товариш детектив", "Мертві не вмирають" та інші.