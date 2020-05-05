24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

45-річна актриса Хлоя Севіньї вперше стала мамою

-
45-річна актриса Хлоя Севіньї вперше стала мамою
/ Instagram / @chloessevigny

Зірка популярних американських стрічок Хлоя Севіньї 2 травня народила первістка. Наразі невідомо стать дитини чи її ім'я. Батьком дитини став арт-директор галереї Karma Art в Нью-Йорку Сініша Макович.

Радісною звісткою про народження первістка журналісти поділились у виданні The Daily Mail. У виданні також з'явились знімки, на яких зіркова матуся з дитиною та бойфрендом повертаються із лікарні у Нью-Йорку додому. 

Зірковий бебі-бум: Ілон Маск і співачка Граймс також стали батьками

"Хлоя народила дитину в суботу, і всі щасливі і здорові", – повідомив інсайдер видання.

Хлоя Севіньї вперше стала мамою
Хлоя Севіньї з малюком та Сінішем Маковичем повертаються з клініки додому / The Daily Mail

Варто зазначити, що про вагітність Хлої Севіньї стало відомо на початку січня, коли журналісти помітили її з округлим животом на прогулянці. Вже наприкінці січня сама Хлої підтвердила свій стан на сторінці в інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chloë Sevigny (@chloessevigny)

 

 А підтвердила зірка свій цікавий стан тільки наприкінці січня, опублікував фото з животиком у своєму фотоблогу. До вагітності актриса зіграла у чималій кількості кінострічок, найпопулярніші із них: "Афера Стівена Гласса", "Кохання та дружба", "Товариш детектив",  "Мертві не вмирають" та інші. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Голлівуд Зіркові батьки LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Акторська та режисерська професії – прекрасні, бо не мають меж: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
4 травня , 15:30 Акторська та режисерська професії – прекрасні, бо не мають меж: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
Христина Кобак
Українські фільми, які доступні для безкоштовного перегляду
4 травня , 14:26 Українські фільми, які доступні для безкоштовного перегляду
Юлія Михайлова