45-річна Хайді Клум показала оголене тіло під час відпочинку з коханим

Німецька топ-модель Хайді Клум відпочиває в Гонконзі разом зі своїм нареченим 29-річним музикантом Томом Каулітцом. Зірки не лише подорожують містом, а й весело проводять час у готелі. Про це свідчать відверті фото 45-річної зірки.

Після заручин з 29-річним гітаристом гурту Tokio Hotel 45-річна Хайді Клум майже не розлучається з ним. Нещодавно вони відвідали Діснейленд разом з її дітьми, а тепер подорожують Китаєм. Напередодні зіркова пара відправилася в Гонконг, після приїзду супермодель одразу почала ділитися знімками.

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На своїй сторінці в Instagram Хайді Клум опублікувала декілька розмитих кадрів з нареченим, а також свій сексуальний знімок. Топ-модель позувала перед камерою спиною. Для світлини Хайді Клум одягнула лише чорні трусики, завдяки яким можна було побачити її сідниці.



Хайді Клум / Instagram / @heidiklum



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum