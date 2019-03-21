45-річна Хайді Клум показала оголене тіло під час відпочинку з коханим

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Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram/ @heidiklum

Німецька топ-модель Хайді Клум відпочиває в Гонконзі разом зі своїм нареченим 29-річним музикантом Томом Каулітцом. Зірки не лише подорожують містом, а й весело проводять час у готелі. Про це свідчать відверті фото 45-річної зірки.

Після заручин з 29-річним гітаристом гурту Tokio Hotel 45-річна Хайді Клум майже не розлучається з ним. Нещодавно вони відвідали Діснейленд разом з її дітьми, а тепер подорожують Китаєм. Напередодні зіркова пара відправилася в Гонконг, після приїзду супермодель одразу почала ділитися знімками.

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На своїй сторінці в Instagram Хайді Клум опублікувала декілька розмитих кадрів з нареченим, а також свій сексуальний знімок. Топ-модель позувала перед камерою спиною. Для світлини Хайді Клум одягнула лише чорні трусики, завдяки яким можна було побачити її сідниці.

Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум з нареченим
Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум з нареченим
Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Хайді Клум
Джерело: LifeStyle 24
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