45-річна Кейт Бекінсейл показала обличчя без макіяжу: фото

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл здивувала своїх прихильників в Instagram. Зірка не побоялась критики та показала своє обличчя без макіяжу.

Всі голлівудські красуні наносять щільний make up для виходу на червоні доріжки. Однак у буденному житті знаменитості частло не користуються косметикою, хизуючись своєю природньою красою. Зокрема, не соромляться демонструвати обличчя без макіяжу Різ Візерспун, Міла Йовович, Міла Куніс, Пенелопа Круз, Сальма Хайєк.

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До їх числа приєдналась і 45-річна акторка Кейт Бекінсейл. Голлівудська зірка опублікувала у своєму блозі фото, на якому постала без будь-якого макіяжу. На шкірі Кейт видніються почервоніння, однак це аж ніяк не змушує акторку комплексувати.

У здоровому тілі – здоровий дух, – прокоментувала фото Кейт Бекінсейл.

Акторка зробила селфі досить пікантним, адже на ній не виднілося жодного вбрання, а лиш оголені плечі. Ймовірно, знімок 45-річна Кейт Бекінсейл зробила одразу після прийняття ванної, що ще більше розбурхало мережу. Прихильники зірки засипали її компліментами, зазначивши, що виглядає вона приголомшливо.

Хто така Кейт Бекінсейл?

Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом.