45-річна Кейт Бекінсейл показала струнку фігуру у мереживному вбранні: фото

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Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / www.gettyimages.com

45-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл, яка закрутила роман з 25-річним екс-нареченим Аріани Гранде Пітом Девідсоном, похизувалася перед шанувальниками у соціальних мережах стрункою фігурою.

Звабливе фото Кейт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На відвертій світлині Бекінсейл позує у ванній кімнаті у чорному блискучому боді з мереживними вставками на рукавах, яке чудово підкреслює пишний бюст акторки.

Зірка зробила традиційний для неї макіяж з акцентом на очах і об'ємну укладку.

На короткий час я спробувала себе в ролі сантехніка і роздала невеликі виснажливі уроки танців,
– підписала Кейт фото.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Хто така Кейт Бекінсейл?Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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