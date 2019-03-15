45-річна Кейт Бекінсейл показала струнку фігуру у мереживному вбранні: фото

45-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл, яка закрутила роман з 25-річним екс-нареченим Аріани Гранде Пітом Девідсоном, похизувалася перед шанувальниками у соціальних мережах стрункою фігурою.

Звабливе фото Кейт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Мені дуже боляче, – акторка Кейт Бекінсейл розповіла про термінову госпіталізацію

На відвертій світлині Бекінсейл позує у ванній кімнаті у чорному блискучому боді з мереживними вставками на рукавах, яке чудово підкреслює пишний бюст акторки.

Зірка зробила традиційний для неї макіяж з акцентом на очах і об'ємну укладку.

На короткий час я спробувала себе в ролі сантехніка і роздала невеликі виснажливі уроки танців,

– підписала Кейт фото.



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Хто така Кейт Бекінсейл?Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом.