45-річна Кейт Мосс планує весілля з молодим бойфрендом, – ЗМІ

Британська модель Кейт Мосс у 45 років може вдруге піти під вінець. Її обранець Микола фон Бісмарк готується до освідчення. При цьому фотограф та представник аристократичного роду молодший за манекенницю на 13 років.

Як повідомляють інсайдери The Sun, нащадок знаменитого герцога Лайенбурзького Отто фон Бісмарка хоче одружитись зі своєю коханою Кейт Мосс. Ані різниця у віці, ані те, що для моделі це буде другий шлюб, не лякають британського фотографа.

Читайте також: "Останній москаль" Ігор Скрипко одружується з українкою: деталі

"У Кейт і Миколи прекрасні стосунки, і вони розмовляють про весілля дуже часто. Микола говорив друзям, що хоче зробити все за правилами, з традиційною пропозицією і церковним весіллям. Він старомодний хлопець і шалено закоханий у Кейт", – розповіли джерела.

Пара планує зіграти гучне весілля влітку 2020 року. Таке відтермінування церемонії інсайдери пов'язують з лікуванням Кейт Мосс від алкозалежності. За рік манекенниця відзначить 18 місяців без алкоголю.

Що відомо про особисте життя Кейт Мосс?

Ефектна модель Кейт Мосс завжди привертала увагу голлівудських красенів, однак манекенниця не зважала на всі залицяння. У 2007 році вона познайомилась з гітаристом інді-рок дуету The Kills Джеймі Гінсом. Саме з ним Кейт Мосс закрутила роман, який у 2011 році завершився весіллям.

Однак стосунки подружжя завершились, коли Кейт Мосс познайомилась із Миколою фон Бісмарком. Сталось це під час її відпочинку в Греції. Вже за рік модель подала на розлучення з музикантом, а у ЗМІ вперше заговорили про швидкі заручини з молодим бойфрендом. Однак тоді ані Кейт Мосс, ані Микола фон Бісмарк не підтвердили чутки про весілля. Тепер же, як стверджують інсайдери, наміри аристократа серйозні.