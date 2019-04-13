45-річна Кейт Мосс повністю оголилася перед відомим фотографом
45-річна британська супермодель Кейт Мосс роздягнулася для звабливої чорно-білої фотосесії. Знаменитість знялася перед об'єктивом на зйомці у знаменитого модного дуету Мерта Аласа і Маркуса Пігготта (Mert Alas and Marcus Piggott).
Новий знімок опублікував Мерт Алас на своїй сторінці в Instagram.
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На світлині супермодель зухвало позує оголеною лише у чорних гостроносих туфлях на підборах. У руках Мосс тримає сигарету. Турецький фотограф заявив, що з кожним разом Кейт стає тільки привабливішою.
"Сьогодні на знімальному майданчику з моєю чудовою Кейт. Вона стає кращою і кращою", – зазначив у підписі фотограф.
Шанувальники модного дуету та моделі були вражені відвертим фото та у коментарях наголосили, що Мосс може виглядати елегантно навіть без одягу.
Кейт Мосс / Instagram / @mertalas