45-річна Кейт Мосс засвітила стрункі ноги у мінісукні: звабливі фото

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Кейт Мосс спричина фурор у мінісукні
Кейт Мосс спричина фурор у мінісукні / Instagram / @katemosslatest

Британська супермодель Кейт Мосс у 45 років може з легкістю похизуватись розкішною фігурою. Відтак зірка не упускає можливості вбрати сексуальну мінісукню, яка підкреслює її ідеальні форми.

Світська вечірка в рамках Тижня моди в Лондоні не стала винятком. Зваблива Кейт Мосс прийшла на захід у шовковій мінісукні, яка підкреслила стрункі ноги моделі, та накидці, підібраній під тон вбрання. Зірка доповнила свій ефектний образ чорними колготами і туфлями на підборах. 

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Відомо, що на вечірку, яку організував журнал Vogue, Кейт Мосс прийшла не одна. Знамениту манекенницю супроводжував її бойфренд Ніколя фон Бісмарк. Для спільного виходу він обрав класичний чорний костюм та білосніжну сорочку. 

Такий ефектний вихід зіркової пари журналісти вже встигли порівняти з образами наречених. У ЗМІ вже давно підозрюють, що Кейт Мосс і Ніколя фон Бісмарк готуються до весілля. Відтак чимало британських таблоїдів припустили, що вбрання пара символічно підібрала, щоб натякнути на майбутню церемонію. Наразі закохані не коментують жодних припущень, а прихильники із захватом оцінюють розкішний вихід Кейт.

Кейт Мосс у мінісукні
Кейт Мосс у мінісукні / Фото: Instagram / @spletnik_ru

За словами очевидців, Кейт Мосс приділяла увагу не тільки своєму бойфренду. Під час вечірки вона встигла привітатись з представниками британського Vogue, зокрема, з головним редактором глянцю Едвардом Еннінфулем. Про це свідчить і фото, опубліковане на офіційній інстаграм-сторінці журналу. 

Модель Кейт Мосс зі стилістом Vogue Едвардом Еннінфулем
Модель Кейт Мосс зі редактором Vogue Едвардом Еннінфулем / Фото: Instagram / @britishvogue

Кейт Мосс та Ніколя фон Бісмарк були не єдиними гостями вечірки Vogue. До британського клубу Annabel's приїхали також Наомі Кемпбелл, Джоан Коллінз, Нумі Рапас, Айріс Лоу і Хана Кросс. Під час світського заходу знаменитості вшанували пам'ять Тіма Уолкера, виставка робіт якого відкрилась напередодні події. 

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Теги: LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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