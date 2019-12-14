45-річна Вікторія Бекхем засвітила струнку фігуру у спортивному топі: фото

Популярна британська дизайнерка, яка раніше була співачкою у гурті Spice Girls, Вікторія Бекхем поділилася із шанувальниками знімками після тренування.

Вікторія Бекхем ретельно стежить за продуктами, які їсть, використовує щоденно для догляду і над тим, щоб у її житті були регулярні заняття спортом.

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Відтак, завдяки здоровому способу життя, правильному харчуванню і відсутності шкідливих звичок, дружина Девіда Бекхема може похизуватися ідеальною стрункою фігурою у 45 років.

На своїй сторінці в інстаграмі дизайнерка показала знімки в обтислих білих штанах і топі, які доповнила кросівками і чорною бейсболкою У підписі вона додала: "Раннє ранкове тренування. На цьому тижні я ділюся своїми найкращими радами з фітнесу та велнесу для відпочинку".



Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham



Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Також напередодні Вікторія опублікувала відео, на яких вона відповідає на популярні питання від шанувальників. На "Чим Вікторія Бекхем відома?" зірка з гумором сказала, що "відома тим, що ніколи не усміхається".

Бекхем схарактеризувала себе як добру людину і люблячу матір. "А ще інколи я буваю веселою, якщо це вдома...", – додала вона.