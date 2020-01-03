45-річна Вікторія Бекхем знялася в ефектній зйомці для британського Harper's Bazaar: фото

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку лютневого випуску британського глянцевого журналу Harper's Bazaar UK.

Зйомки для журналу проходили у Лондоні, де Вікторія Бекхем позувала в одязі власного бренду колекції весна-літо 2020. Додамо, як повідомляють інсайдери, дизайнерка опинилася на межі банкрутства через великі збитки, але вона не планує відмовлятися від бренду.

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У фотосесії для Harper's Bazaar UK завдяки фільтрам, які були використанні для оброблення фото, кадри з модельєркою виглядають у вінтажному стилі. Автором знімків стала Еллен фон Унверт.

"Якщо ви мрієте, ви можете досягти чудових речей... Ніхто ніколи не може заперечити той факт, як ми з Девідом важко працюємо", – розповіла в інтерв'ю Вікторія.

Минулого року подружжя Бекхемів відзначило 20-ту річницю весілля. За словами дизайнерки, їй подобається просто проводити час наодинці з Девідом без особливих "гучних" побачень.

"Це була вечеря з моїм чоловіком, в Лондоні, з хорошою пляшкою вина, тільки ми двоє... Ми разом 23 роки, але ми дуже насолоджуємось компанією один одного. Девід любить вино; я не знаю про це багато, але навчаю себе. Я маю на увазі, що це чудово ставати старшим, тому що можна знайти нові інтереси. Я раніше ніколи не була зацікавленою у винах та мистецтві, але мені подобається вчитися", – зізналася вона.

Вікторія Бекхем / Harper's Bazaar UK



Вікторія Бекхем / Harper's Bazaar UK



Вікторія Бекхем / Harper's Bazaar UK



Вікторія Бекхем / Harper's Bazaar UK

Більше фото зі зйомки Вікторії Бекхем для британського глянцю: дивіться тут

Вікторія Бекхем / Harper's Bazaar UK