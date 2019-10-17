45-річну актрису Емі Адамс запідозрили у вагітності: фото

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Емі Адамс з сім'єю
Емі Адамс з сім'єю / www.dailymail.co.uk

Американська актриса Емі Адамс вже не вперше може очікувати дитину – у 2010 році жінка народила доньку Авіану від актора Даррена Ле Галло. Але днями журналісти підмітили кінозірку з помітно округленим животом, який проглядався крізь тонку сукню.

Сім’ю Емі Адамс рідко можна побачити в повному складі на вулиці чи світському заході, адже вони вже досить давно ведуть закритий спосіб життя. Нові кадри артистки та її сім’ї зафіксували папараці на виході із супермаркету – вони вже почали підготування до свята Геловіну. Про це повідомляють на The Daily Mail

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На нових світлинах можна побачити, як 45-річна Емі навіть не намагалась приховати свої зміни у фігурі, хоч і не дала жодних офіційних підтверджень чуткам про її вагітність. Фанати ж у свою чергу переконані, що сім’я скоро поповниться новим малюком.

Емі Адамс
Емі Адамс з чоловіком Даррен і донькою Авіаною / The Daily Mail

Емі Адамс
Емі Адамс з донькою Авіаною / The Daily Mail

Що відомо про особисте життя Емі Адамс?Голлівудська зірка Емі Адамс вже як 18 років перебуває у взаєминах з актором та художником Дарреном Ле Галло. Однак офіційно стосунки зірки вирішили підтвердити лише чотири роки тому. У них є 9-річна донька Авіана.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
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