46-річна Гайді Клум погодилася змінити прізвище через два місяці після весілля
Відома німецька супермодель, ім'я та прізвище якої стало справжнім брендом, погодилася частково змінити його. 46-річна Гайді Клум візьме прізвище свого 30-річного чоловіка і стане місіс Кауліц.
На початку серпня Гайді Клум, яка добре відома як зірка подіумів, та музикант Том Кауліц, учасник гурту Tokio Hotel, офіційно одружилися. Незважаючи на те, що в шоу-бізнесі відомі жінки рідко погоджуються змінити прізвище на чоловікове, Гайді Клум наважилася на такий важливий крок всього через два місяці після весілля.
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Про те, що відома модель змінить своє брендове прізвище повідомляє The Blast. У джерелі також зазначають, що вона вже подала всі необхідні документи і незабаром офіційно стане місіс Кауліц.
Що цікаво, якось Гайді Клум вже змінювала прізвище на чоловікове. Тоді вона була вдруге заміжньою, а її супутником був співак Seal. Модель вийшла за нього заміж у 2005 році, проте наважилася стати місіс Семуель аж через 5 років після шлюбу. А в 2014 вони розлучилися і їй повернулося її дівоче прізвисько Клум.
Цього разу знаменитість витратила на роздуми куди менше часу. Рівно через два місяці в мережі з'явилася інформація, що вона готова вкотре позбутися свого прізвища, погодившись на прохання коханого.
Гайді Клум і Том Кауліц / Instagram / @heidiklum
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