46-річна Хайді Клум еротично позувала перед камерою: фото

Німецька топ-модель Хайді Клум посилено готується до весільної церемонії. Однак в перерві між справами зірка не відмовляється від відпочинку, демонструючи у мережі пікантні фото в купальнику.

Хайді Клум – одна з тих зірок, які не соромляться демонструвати своє розкішне тіло у мережі. Тому на офіційній Instagram-сторінці моделі є чимало знімків, на яких вона позує в білизні чи купальнику. Поїздка до Італії з коханим Томом Каулітцом не стала винятком, відтак запальна Хайді засвітила розкішні форми у купальнику.

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Перед камерою вона постала у пляжному вбранні із яскравим принтом. Купальник Хайді Клум складався із трусів із завищеною талією і топу. Сексуальності її образу додавало скуйовджене волосся та відсутність макіяжу. 46-річна Хайді Клум не соромилась обирати провокативні пози, стоячи на колінах в ліжку.

Автором знімків був наречений моделі – музикант Том Каулітц. У дописі до фото Хайді пожартувала, що в захваті від італійської піци та спагеті, які змушують її одягати білизну, що допомагає приховувати талію. Однак калорійна їжа зовсім не повпливала на приголомшливу фігуру манекенниці, що видно на світлинах.



Хайді Клум в купальнику / Фото: Instagram / @heidiklum

Як відомо, Хайді Клум і Том Каулітц готуються до розкішного весілля в Італії. Церемонія має пройти у серпні, тому пара щодня публікує романтичні кадри, підігріваючи цікавість громадськості і ЗМІ до події. Зокрема, у мережі Хайді Клум поділилась відео, на якому показала фрагмент із танцю з Томом Каулітцом. Наразі невідомо, чи ці па ввійдуть до першого танцю закоханих.

Що відомо про роман Клум та Каулітца?

У березні 2018 року у ЗМІ вперше заговорили про романтичні стосунки Хайді Клум та Тома Каулітца. Сталось це одразу після вечірки в Нью-Йорку, на якій вони були присутні. Однак тоді Хайді і Том відмовились коментувати будь-які чутки, що заполонили пресу.



Та вже у грудні 2018-го Хайді Клум підтвердила всі здогадки журналістів, опублікувавши перше спільне фото з коханим. Окрім цього, модель зізналась, що заручена. Відтоді західні ЗМІ неодноразово підозрювали, що Хайді Клум вагітна, однак зірка це спростовувала ефектними виходами у приталених сукнях.



Інсайдери стверджують, що італійське весілля пара готується влаштувати після таємного розпису. За їхніми даними, Хайді і Том узаконили стосунки ще 22 лютого 2019 року. Водночас вони переконують, що Італію зірки вибрали символічно: "У минулому році вони відмінно провели відпустку на Капрі. Тоді Хайді зрозуміла, що вони з Томом споріднені душі".