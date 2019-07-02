46-річна Хайді Клум засвітила пишне декольте на світському вечорі в Парижі: пікантні фото

Німецька топ-модель продовжує здійснювати низку виходів у столиці моди – Парижі. Так, напередодні Хайді Клум та її наречений Том Каулітц відвідали черговий світський захід, для якого 46-річна модель підібрала ефектну та водночас сексуальну сукню.

Днями Хайлі Клум побувала на благодійному вечорі у розстібнутому кімоно та лосинах в паєтках, а після цього була запрошена на презентацію парфуму від Карін Роітфельд під назвою "7 коханців".

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На червоному хіднику паризького готелю Peninsula 46-річна Хайді Клум постала в ефектному образі. Німецька модель обрала чорно-білу вечірню сукню від австралійського дизайнера македонського походження Toni Maticevski.

Здалеку плаття візуально нагадувало застібнутий піджак смокінга. Пояс вбрання був оздоблений масивним жабо, однак акцент все одно падав на глибоке декольте, завдяки якому Хайді Клум засвітила пишні груди. Також не менше уваги привернула висока розпірка та аксесуари, які одягнула супермодель: на шиї моделі красувалося намисто з діамантів і сапфірів. А довершили образ елегантні чорні босоніжки.



Хайді Клум / Getty Images