З різницею у 24 роки: Кейт Бекінсейл закрутила новий роман

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл не припиняє вражати прихильників все молодшими і молодшими бойфрендами. Після 26-річного Піта Девідсона зірка почала зустрічатись з 22-річним музикантом Гуді Грейсом.

Приводом для чуток про роман стали фото закоханих, які зробили папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Знімки опублікував британський таблоїд The Daily Mail, після чого вони заполонили мережу.

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На кадрах видно, як Кейт Бекінсейл гуляє з рок-музикантом Гуді Грейсом, тримаючись за руки. Для цього виходу пара обрала буденні вбрання, намагаючись не привертати увагу громадськості.

Вперше про цей роман заговорили у січні 2019 року. Ймовірно, саме відтоді Кейт Бекінсейл та Гуді Грейс почали будувати стосунки. Водночас у ЗМІ припускають, що це може бути частиною піаркампанії, щоб привернути увагу до обидвох зірок. А тем для обговорень Кейт і Гуді є чимало, адже їхня різниця у віці – 24 роки. Окрім цього, донька Бекінсейл молодша за її нового обранця всього на рік

Що відомо про особисте життя Кейт Бекінсейл?

У листопаді 2019 року Кейт Бекінсейл офіційно розлучилась з режисером Леном Вайзманом. Подружжя було в шлюбі 15 років та неодноразово потрапляло на перші шпальти видань. Все тому, що у 2015-му чоловік звинуватив Кейт у зраді та вже за рік подав на розлучення. Судовий процес затягнувся, відтак тільки у 2019 році знаменитості офіційно стали холостяками.

Відтоді акторка часто змінювала бойфрендів. Серед колишніх хлопців Кейт – зірка американських комедій Піт Девідсон. Та якщо він впевнено позував із запальною брюнеткою перед камерами, то новому обранцю Кейт Бекінсейл цього ще треба повчитись, адже у ЗМІ його вже називають toy boy.