46-річний Джуд Лоу одружився з 32-річною Філіпою Коен

Британський актор Джуд Лоу одружився з психологом Філіпою Коен. Знаменитості зіграли весілля у вузькому колі без участі папараці. Однак новина про церемонію одруження облетіла мережу одразу наступного дня.

Чутки про весілля 46-річного Джуда Лоу та 32-річної Філіпи Коен з'явилися в мережі ще в лютому 2019 року. Тоді іноземні ЗМІ повідомляли, що церемонія одркження відбудеться в травні цього року, однак ніхто з фанатів не очікував, що дізнаються радісну новину так шидко. Проте, як зазначає The Daily Mail, закрита вечірка вдібулася у Лондоні 30 квітня.

Читайте також: Софі Тернер і Джо Джонас одружилися: перші фото та відео з весілля

Близько обіду наречені під'їхали до міської мерії, яка розташована в Вестмінстері, на власному авто марки Range Rover. Аби не привертати зайвої уваги фанатів та ЗМІ, закохані покликали на офіційну частину лише найближчих родичів, не розповідаючи про весілля зірковим друзям.

На весіллі був присутній 22-річний син британського актора Рафферті Лоу. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram короткі відео та знімок бутоньєрки на грудях.



Син Джуда Лоу на весіллі батька / Скріншот Insta-stories