47-річна Камерон Діаз вперше стала мамою

Голлівудська акторка Камерон Діаз вперше стала мамою у 47 років! У неї з чоловіком, вокалістом групи Good Charlotte, Бенджі Медденом народилася дочка.

Про це акторка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Камерон Діаз і Бенджі Медден, які зіграли весілля у 2015 році, назвали дівчинку Реддікс (Raddix) Медден.

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У підписі акторка сказала, що рада розповісти про щасливе поповнення, але більше деталей вона поширювати не буде. За словами Діаз, вони хочуть зберегти сімейне життя у приватності.

Ми такі щасливі і вдячні почати нове десятиліття з оголошення про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона миттєво підкорила наші серця і поповнила нашу сім'ю,

– заявила Камерон.

Відомо, що після весілля Камерон Діаз упродовж кількох років намагалась стати мамою, однак завагітніти їй так і не вдалося. Тоді ж пара обговорювала можливість усиновлення та сурогатного материнства. Як писало видання In Touch, жінці вдалося завагітніти завдяки штучному заплідненню.

"Її шлях до материнства був важким. В якийсь момент вона подумала, що ніколи не зможе народити. Однак Камерон не здавалася і сталося диво. Вона завагітніла!" – розповідав раніше інсайдер.