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47-річна королева Іспанії більше не соромиться сивини: промовисті фото

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Король і королева Іспанії / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція більше не має наміру приховувати старіння. І хоч Її Величність не давала жодного коментаря пресі, вже кілька разів вона робила укладку та демонструвала сиве волосся.

Іспанська королева є прикладом для багатьох громадян своєї держави, адже вона з легкістю поєднує жіночу витонченість та гострий розум. Тому Летицію із захватом зустрічають прихильники, а її образи активно описують всі світові ЗМІ, зокрема, і LifeStyle 24. 

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Днями Її Величність відвідала виставку ARCO 2020, яка пройшла у Мадриді. Королева супроводжувала Філіпа VI, який мав заплановані зустрічі в рамках події. Та, як зазвичай, увагу медіа привернула чарівна Летиція. На світському заході вона засвітила нову сукню зі свого гардеробу. Червоно-чорне вбрання довжини міді Летиція обрала з колекції бренду Maje. Сукню вона поєднала з улюбленими туфлями-човниками на підборах, які додали образу ще більшої елегантності. 

Однак журналісти LifeStyle 24 звернули увагу не тільки на яскраве вбрання, але й на імідж королеви. На знімках було видно, що 47-річна Летиція відмовилась від фарбування волосся, відтак красувалась із легкою сивиною. І, здається, Її Величність зовсім не переймається через це: вона залюбки позувала перед фотографами, демонструючи свою зачіску. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Ефектний вихід короля та королеви Іспанії
Ефектний вихід короля та королеви Іспанії / Getty Images

Більш помітно було сивину, коли королева Іспанії зробила звичайну укладку волосся. Летиція постала з таким іміджем на офіційній зустрічі в палаці, чим тільки зачарувала прихильників. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Летиція, королева Іспанії LifeStyle Краса
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