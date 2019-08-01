48-річна Клаудія Шиффер повністю оголилась для глянцю: фото 18+

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Клаудія Шиффер оголилась
Клаудія Шиффер оголилась / Instagram / @vogueitalia

Німецька супермодель Клаудія Шиффер стала однією з героїнь спекотного випуску Vogue. Для глянцю манекенниця повністю оголилась.

Невдовзі італійські прихильники Vogue зможуть помилуватись спекотним випуском популярного журналу Vogue. Головними героїнями номера стали знамениті моделі 90-их, серед яких – Клаудія Шиффер. Наразі у мережі з'явилось кілька кадрів, які увійдуть до глянцю. 

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На опублікованих фото видно, як оголена Клаудія Шиффер прикриває інтимні місця чорним піджаком і яскравими туфлями. Так модель продемонструвала струнке тіло, не виглядаючи вульгарно. У своєму блозі Клаудія Шиффер зізналась, що пікантна зйомка була для неї знаковою та навіяла спогади про минуле. 

25 п'ять років після моєї першої обкладинки для Vogue Italia. Робота з Кольєр Шорр перенесла мене в епоху Річарда Аведона,
– поділилась Клаудія Шиффер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

Сам фотограф Кольєр Шорр зізнався, що на такі фото надихнули роботи його колеги – легендарного Гельмута Ньютона, який майстерно підкреслював сексуальність оголених моделей. Тому для зйомки, крім Клаудії Шиффер, він запросив іншу зірку 90-их, яка й була музою Гельмута – 51-річну Стефані Сеймур. Манекенниця також повністю роздягнулась перед камерою, обираючи провокативні образи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода
Джерело: LifeStyle 24
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