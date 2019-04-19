48-річна Наомі Кемпбелл у звабливому образі знялася для обкладинки глянцю

Попри те, що "модельний вік" у Наомі Кемпбелл вже давно пройшов, вона досі вважається однією з найуспішніших супермоделей і успішно працює з брендами та глянцями. Одним із прикладів є нова обкладинка японської версії Vogue, на оббкладинці якого 48-річна Наомі Кемпбелл постала у неймовірному образі.

Нещодавно мережу розбурхало зізнання Наомі Кемпбелл про заборону показувати її знімки у певних країнах через її колір шкіри, а вже через кілька днів супермодель постала на обкладинці найпопулярнішого журналу про моду. Перші знімки британка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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48-річна знаменитість позувала перед камерами італійського і швейцарського фотографів Луіджі Мурену та Янго Хензі, які часто працюють дуетом. За макіяж зірки відповідала Рені Гарніс, а стилізацією зйомки зайнявся Патті Вільсон.

На обкладинці травневого Vogue Наомі Кемпбелл постала у звабливому образі, зображаючи пристрасну спокусницю. На ній була чорна міні-сукня з сексуальним розрізом під грудьми, панчохи в тон і напівпрозорі довгі рукавички. Вона позувала перед камерою, повернувшись стороною. Завдяки такому ракурсу модель вкотре підкреслила свою струнку фігуру та ідеальні форми.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi