48-річна Наомі Кемпбелл заінтригувала знімком з новонародженим малюком у День матері: фотофакт

День матері пройшов, а привітання і несподівані дописи від зірок продовжують підривати мережу. Однією з онайбільш обговорюваних селебріті стала знаменита на весь світ топ-модель Наомі Кемпбел. Вона розбурхала мережу несподіваною світлиною з дитиною, яку оприлюднила саме у День матері.

Попри успішну кар'єру, світове визнання та контракти на мільйони доларів 48-річна Наомі Кемпбелл так і не зазнала щастя в особистому житті, а також досі немає дітей. Хоча супермодель неодноразово говорила в інтерв'ю, що готова стати матір'ю навіть без вірного супутника поруч.

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А світлина, яку Наомі Кемпбелл опублікувала кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram, неабияк занепокоїла її прихильників. На фото, яке зірка оприлюднила саме у День матері, вона тримає на руках новонароджену дитину.

Щодо коментування знімка модель була доволі лаконічною – поставила кілька емоджі у вигляді сердець. Проте її шанувальники засипали її питаннями щодо всиновлення дитини, а також не забули про компліменти, у яких стверджували, що материнство їй личить.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi