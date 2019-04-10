48-річна Наомі Кемпбелл запалила під африканський ритм – відео

Знаменита британська супермодель Наомі Кемпбелл відправилася у ПАР. Зірка відвідала південноафриканський фонд Amoyo Performing Arts, що організує танцювальні та театральні класи для дітей в Кейптауні.

Під час свого візиту Наомі навіть станцювала з дітьми запальний африканський танець на камеру. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Прийшовши до школярів супермодель хотіла надихнути дітей особистим прикладом на навчання та нові досягнення.

Дякую, що дозволили мені танцювати з вами. Візит до дітей у Amoyo Performing Arts приніс мені стільки радості сьогодні,

– зазначила Кемпбелл у підписі.

Дивіться відео, як танцює Наомі Кемпбелл:

Наомі Кембпелл відвідала не лише конференцію у ПАР, а й завітала у шкільні класи, де обіймала і тепло поспілкувалася з дітьми.

Наомі Кемпбелл відвідала школярів Кейптауні: дивіться відео