49-річна Дженніфер Еністон приміряла звабливі образи для глянцю: спокусливі фото

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон у 49 років виглядає більш, ніж розкішно. Її стрункій фігурі можуть позаздрити чимало красунь, а ефектні образи обговорюють всі світові ЗМІ. Не відмовляється акторка й від гарячих фотосесій.

Днями Дженніфер Еністон знялась в ефектній фотосесії для Elle та прикрасила обкладинку січневого випуску. Для зйомки голлівудська красуня приміряла спекотні образ, які вже розбурхали мережу.

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У січневому номері журналу Дженніфер Еністон постане у міні-сукнях та білому топі, який вона вбрала без спідньої білизни. Виглядала акторка дуже спокусливо, що підтвердили і її прихильники.



Дженніфер Еністон приміряла сексапільні образи / Elle



Дженніфер Еністон знялась у звабливій фотосесії / Elle

Окрім цього, акторка чи не вперше заговорила про свої розлучення. Дженніфер Еністон, яка прагнула створити міцну сім'ю, не прокоментувала причини розриву з Джастіном Теру та залишила поза увагою чутки про можливе возз'єднання з Бредом Піттом. За словами Дженніфер Еністон, її шлюби не були провальними, як багато прихильників вважають. Зірка обрала для себе інший шлях та наразі щаслива.

У мене нема відчуття порожнечі. Мої шлюби, я в цьому переконана, були успішними. І коли вони підійшли до фінальної межі, був зроблений вибір. Ми вирішили бути щасливими. Іноді союз перестає бути долею... Все в порядку. Це не провал,

– зізналась Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон розповіла про свої розлучення / Elle

Голлівудська красуня додала, що наразі не знає, як складеться її життя. Дженніфер Еністон заінтригувала, припустивши, що в майбутньому можливо стане мамою.

"Хто знає, що мене чекає в майбутньому, якщо говорити про дітей і нові стосунки. Наука і диво дозволяють нам пізніше реалізовувати те, що зазвичай відбувається раніше", – додала Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон / Elle