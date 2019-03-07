49-річна Дженніфер Лопес показала рельєфний прес у сексуальній зйомці

Голлівудська акторка і бізнесвумен, попри зайнятість у різних галузях, є ще й справжньою фанаткою спорту. Тому Дженніфер Лопес створила власну колекцію спортивного одягу, для рекламної кампанії якого вирішила позувати сама, обравши собі сексуальний образ.

Нещодавно бойфренд Дженніфер Лопес поділився з шанувальниками їхніми відео тренуваннями зі спортзалу. На роликах помітно, як акторка наполегливо працює над своєю фігурою, тому вона сміливо ділиться відвертими знімками з фанатами. Так, анонс з нової сексуальної фотосесії Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість позувала перед камерою у короткому топі, який нагадує бюстгальтер, та спортивних лосинах. Відверте вбрання дозволило її прихильникам побачити її стрункий животик і ще раз переконатися в стрункості акторки. Що цікаво, гаряча зйомка, в якій брала участь Дженніфер Лопес, відбулася для її нової колекції, яку вона створила разом з брендом Niyama Sol.



Дженніфер Лопес / Скріншот з Instagram