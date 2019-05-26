49-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальним пресом: фото з тренування

Співачка і мама двох дітей Дженніфер Лопес незабаром, 24 липня, відсвяткує своє 50-річчя! Однак, дивлячись на зірку, про її вік складно здогадатися через її розкішний вигляд. Джей Ло, як відомо, не має шкідливих звичок та ретельно слідкує за своїм здоров'ям. У цьому їй допомагають правильне харчування та спортивний спосіб життя.

Знімки зі своїх тренувань у спортзалі Дженніфер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї

Лопес має насичений графік із зніманнями в кіно, музикою, а також особисте життя, за яким стежать усі шанувальники артистки. Як відомо, у березні зіркова пара співачка і її коханий Алекс Родрігес оголосили про одруження, під час відпочинку на Багамах. Голлівудська акторка поділилася зворушливими знімками із заручин на березі моря.

Лопес разом з майбутнім чоловіком часто показують свої спільні тренування у спортзалі. Цього разу вона опублікувала фото, на яких позує сама у короткому топі молочного кольору та обтислих рожевих лосинах.

Користувачі у мережі були вражені, коли побачили пружний прес знаменитості. У своїх розповідях Джей Ло разом з персональним тренером продемонструвала одну з вправ для сідниць.



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo



Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo