49-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальним пресом: фото з тренування

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Співачка і мама двох дітей Дженніфер Лопес незабаром, 24 липня, відсвяткує своє 50-річчя! Однак, дивлячись на зірку, про її вік складно здогадатися через її розкішний вигляд. Джей Ло, як відомо, не має шкідливих звичок та ретельно слідкує за своїм здоров'ям. У цьому їй допомагають правильне харчування та спортивний спосіб життя.

Знімки зі своїх тренувань у спортзалі Дженніфер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Лопес має насичений графік із зніманнями в кіно, музикою, а також особисте життя, за яким стежать усі шанувальники артистки. Як відомо, у березні зіркова пара співачка і її коханий Алекс Родрігес оголосили про одруження, під час відпочинку на Багамах. Голлівудська акторка поділилася зворушливими знімками із заручин на березі моря.

Лопес разом з майбутнім чоловіком часто показують свої спільні тренування у спортзалі. Цього разу вона опублікувала фото, на яких позує сама у короткому топі молочного кольору та обтислих рожевих лосинах. 

Користувачі у мережі були вражені, коли побачили пружний прес знаменитості. У своїх розповідях Джей Ло разом з персональним тренером продемонструвала одну з вправ для сідниць.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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